Sortino, messa in sicurezza dell’edificio dell’Istituto Columba: arrivano i fondi

Stanziati, dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, un finanziamento pari a 49.600 euro per la progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza dell'istituto Columba di Sortino.

La somma servirà per mettere a gara l'affidamento dell'incarico e coprirà l'80% della somma necessaria, per un importo dell’opera pari a 510.000 euro.

“L’obiettivo che ci siamo prefissi - afferma soddisfatto il sindaco Vincenzo Parlato - è quello di mettere in atto tutte le iniziative che permettano di rendere efficente e mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici. Un ulteriore tassello finalizzato a disporre di un adeguato parco progetti che consenta al nostro Comune di partecipare ai bandi pubblici, destinati agli edifici scolastici, con maggiori possibilità di finanziamento”.