Canicattini Bagni, spazzaneve sulla Maremonti: ancora disagi

In ginocchio la praticabilità delle strade esterne ed interne a Canicattini Bagni, in particolare sulla Sp 14, la Maremonti. Al lavoro, dalle prime ore del mattino, lo spazzaneve, i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, la Polizia Municipale e i tecnici e gli operai del Comune di Canicattini Bagni.

Interventi con lo spazzaneve anche nelle contrade e nel centro abitato per garantire la sicurezza nella viabilità, in particolare nelle arterie con maggiore dislivello, e di sostegno e aiuto ai cittadini in difficoltà.

La situazione, assicurano il Sindaco e il Responsabile della Protezione Civile, è comunque continuamente monitorata e per il momento messa in sicurezza.