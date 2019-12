Noto, il sindaco: "Sia un 2020 di impegno solidale per la nostra società"

“L’entusiasmo e lo spirito di sacrificio delle donne e gli uomini della “nostra” Protezione Civile siano di esempio per la nostra comunità. Per sentirci tutti un’unica famiglia con un alto senso di appartenenza e spirito solidale”. E’ l’augurio rivolto dal sindaco Corrado Bonfanti per il nuovo anno che sta per cominciare e che ha affidato a un breve video pubblicato sui social del Comune di Noto.

Il primo cittadino ha voluto accanto a sé i volontari di Protezione Civile e della Croce Rossa Italiana, che ha ringraziato per l’impegno.

“Sono le persone che si vedono durante manifestazioni e processioni religiose - dice nel video il sindaco Bonfanti - che danno supporto in spiaggia ai bagnanti nella stagione estiva o che intervengono con i mezzi antincendio per spegnere gli incendi nelle giornate di forte calura estiva. Sono sempre loro che ci aiutano nelle esercitazioni per affrontare il rischio sismico nelle nostre scuole. Sono le stesse persone però che in situazioni di particolare pericolo per la nostra incolumità, e senza troppo clamore, si sacrificano per tutelarci e metterci al sicuro”.