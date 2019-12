Siracusa, tentato incendio doloso di un auto: indagini

E' intervenuta ieri la Polizia di Stato, appena dopo le 13, in via F. Juvara per la segnalazione del tentato incendio doloso di un autoveicolo e precisamente di una autovettura Citroen C3.

Sul posto, gli agenti hanno appurato che l'auto presentava un principio di incendio nella ruota anteriore e posteriore destra. L’incendio è stato domato nell'immediatezza da un vicino di casa del proprietario.

Indagini in corso.