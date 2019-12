Siracusa, maxi operazione in via Algeri: sequestrati 24 chili di botti illegali e droga, due arresti e una denuncia. VIDEO

Sono stati sequestrati, dalla Polizia di Stato di Siracusa, circa 24 chilogrammi di artifizi pirotecnici, detenuti illegalmente, parte dei quali veri e propri esplosivi di genere vietato, più sostanze stupefacenti, marijuana, cocaina ed hascisc, per consistenti quantitativi, arrestando due soggetti e denunciando un terzo.

La maxi operazione della Polizia rientra nell'ambito della prevenzione della detenzione illegale dei botti, pericolosi per i cittadini.

Gli artifizi sono stati rinvenuti all'interno di scatolini, conservati in un garage vicino a complessi residenziali. Per tali motivi, G.A., messinese di 66 anni, proprietario del garage, è stato denunciato.

Inoltre, altro materiale esplodente è stato scovato dagli agenti all'interno di un’abitazione sita in via Algeri. Qui sono stati sequestrati circa 61 petardi, a forma di candelotti, di grossa dimensione. Il proprietario dell’abitazione, Mario Mazzara, di 62 anni, è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari.

Infine, sempre in via Algeri, i poliziotti hanno sottoposto a controllo Giuseppe Di Maria, di 51 anni, che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente. La perquisizione nell’abitazione dello stesso ha permesso di rinvenire 29 grammi di cocaina, 65 di marijuana e 12,5 di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro provento dell’attività di spaccio. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto ai domiciliari.