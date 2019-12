Noto, nuovi istruttori di vigilanza per la Polizia Municipale

Saranno assunti, da domani 1 gennaio, altri 3 istruttori di vigilanza, a tempo indeterminato, per rafforzare le attività della Polizia Municipale.

“Gli uomini e le donne della Polizia Municipale - ha commentato il sindaco Corrado Bonfanti - svolgono un lavoro speciale, difficile e per niente scontato. In una città come le nostra e con un territorio così ampio tutto si complica. Con questa consapevolezza abbiamo voluto incrementare l’organico con tre nuove risorse, qualificate e con esperienza significativa alle spalle; spero tanto in una positiva contaminazione e nella possibilità di migliorare i servizi per la nostra comunità. Se vogliamo, possiamo. Ed io non ho mai perso la fiducia nei mie uomini in divisa”.