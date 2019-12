Sotto la neve Siracusa e provincia, strade ghiacciate e disagi

Neve nella città di Siracusa ed in provincia nella notte. Uno scenario suggestivo, ma al quale nessuno era preparato.

In alcuni paesini della zona Nord della provincia si sono registrati oltre 10 centimetri di neve, mentre nel capoluogo, intorno alla mezzanotte, una nevicata ha imbiancato la città rendendo le strade congelate. Disagi in contrada Targia e sull'autostrada per Catania, dove ai bordi delle carreggiate il ghiaccio ha reso difficoltosa la marcia per gli automobilisti.

La Protezione civile ha chiesto di limitare gli spostamenti. Si ricorda che il numero per emergenza su strada o altro chiamate è il 112.

Una quarantina gli interventi dei vigili del fuoco: auto in panne, recupero di autovetture finite fuori strada per il manto stradale viscido, alberi, pali di illuminazione pubblica e cartelloni pubblicitari pericolanti, strade bloccate, danni alla rete gas e altro ancora