Una nuova vita per gli Alberi di Natale "veri", saranno polmone verde di Marina di Melilli: l'iniziativa del Movimento Aretuseo

E' ancora una moda attuale quella di addobbare gli Alberi di Natale "veri". Purtroppo, però, si tratta di un classico che non muore mai, ma lede sicuramente l'ambiente. Gli alberi, infatti, spesso e volentieri vengono abbandonati, subito dopo le feste, accanto ai pochi cassonetti che esistono in città.

Il Movimento Aretuseo "Per il Lavoro, la Sicurezza e le Bonifiche", al fine di una riforestazione di Marina Di Melilli, ha lanciato un'iniziativa: raccogliere gli alberi ancora vivi e piantarli proprio lì, a Marina, un posto che il movimento sta cercando di riqualificare.