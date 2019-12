Siracusa, rinnovato accreditamento al Laboratorio di Sanità pubblica

Rinnovato, da Accredia, l’accreditamento, come laboratorio di prova, del Laboratorio di Sanità pubblica dell’Asp di Siracusa, la struttura tecnico-scientifica laboratoristica di riferimento del Dipartimento di Prevenzione medico cui compete, come attività istituzionale, l’esecuzione delle analisi del controllo ufficiale sugli alimenti e sulle acque destinate al consumo umano.

L’accreditamento è il riconoscimento del livello di qualità del lavoro svolto e delle competenze tecniche del personale del Laboratorio, nonché una garanzia della ripetibilità e riproducibilità delle prove effettuate e dell’affidabilità dei risultati ottenuti, esigenza oggi più che mai sentita dai cittadini per tutte le attività di controllo su materiali e prodotti che interessano direttamente la salute dei consumatori.

“Il mantenimento del Sistema di gestione della qualità nel Laboratorio di Sanità pubblica, che ha come punto di forza l’aggiornamento e miglioramento continuo di tutti i processi gestionali ed analitici sviluppati e del personale che vi opera – dichiara il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra - rientra nell’obiettivo aziendale più ampio di miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie, che nella pratica si traduce in un aumento di credibilità e fiducia nei servizi erogati dall’Azienda sanitaria e in una maggiore tutela della salute di tutti i cittadini. Agli ispettori che hanno effettuato la visita di valutazione esprimo a nome dell’Azienda sentiti ringraziamenti per la professionalità e l’impegno che hanno messo in campo in un clima di grande collaborazione con il personale del Laboratorio che con professionalità e trasparenza ha risposto a tutti i quesiti posti, dimostrando la piena conoscenza e consapevolezza del contributo apportato al sistema di qualità”.