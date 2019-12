Siracusa, Save Villa Reimann si tira indietro: "L'Amministrazione non ha accolto le nostre richieste"

Il comitato Save Villa Reimann non si occuperà più di Villa Reimann. La decisione è frutto di animi scoraggiati a seguito di mancate prese di posizioni da parte dell'Amministrazione comunale che, stando a quanto detto dal comitato, non avrebbe tradotto in azioni concrete le richieste avanzate da Save Villa Reimann.

Un disimpegno come forma di protesta che continuerà fino a quando "si ripeteranno situazioni ostruzionistiche - si legge in una nota del Comitato - come quella registrata per un semplice trasferimento di un pianoforte da un locale comunale ad un altro, dove non sono bastati oltre tre mesi ai nostri dipendenti comunali per l’esecuzione di questa operazione così “complicata” e dove Save Villa Reimann è dovuta intervenire con propri soldi per effettuare il trasferimento fisico del pianoforte nonostante fosse stato affidato all’azienda incaricata dal Comune"

Save Villa Reimann continuerà dall’esterno nella sua missione di difesa del Patrimonio Reimann attraverso denunce e segnalazioni