Siracusa, Favara-Torres: "Aperte interlocuzioni con Ast e Comune per realizzare fermate bus a Tivoli"

Aperte interlocuzioni con i vertici dell’Ast insieme all’assessore alla Mobilità, Maura Fontana, per realizzare della fermate per i bus nel rione di Tivoli.

A lavorarci Gaetano Favara e Carlos Torres, esponenti del movimento politico Amo Siracusa

“E’ un impegno che ci siamo presi con tanti residenti – spiegano gli esponenti politici di Amo Siracusa, Favara e Torres – di questo rione che, giustamente, affermano di sentirsi isolati dal cuore della nostra città. Abbiamo discusso con i dirigenti dell’Ast per trovare una soluzione che, comunque, appare complessa ma risolvibile, a nostro modo di vedere. La conformazione del rione, sotto questo, aspetto, non aiuta, occorre, ad esempio, trovare degli spazi adatti al fine di consentire ai bus di potersi muovere. Da parte dell’amministrazione, abbiamo riscontrato la massima disponibilità per trovare una soluzione”.

Gli esponenti politici di Amo Siracusa, Gaetano Favara e Carlos Torres annunciano che, nei prossimi giorni, sarà fissata la data per un sopralluogo da parte dei tecnici dell’Ast per risolvere alcune criticità. “Il sopralluogo – spiegano Gaetano Favara e Carlos Torres, esponenti del movimento Amo Siracusa - dovrà chiarire le idee sulle soluzioni che andranno adottate. Una di queste prevede l’uso di minibus in modo da agevolare il passaggio tra le strade di Tivoli, un’altra ipotesi è di realizzare una rotonda al fine di permettere ai mezzi pubblici di avere una mobilità più efficace”.