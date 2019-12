Siracusa, Mangiafico: "Soddisfazione per i tanti i risultati raggiunti nel 2019, ma anche qualche critica"

"Un anno impegnativo", così Michele Mangiafico, ex vice presidente del Consiglio comunale, commenta il 2019, tirando le somme dell’attività svolta in Consiglio comunale e di concerto con l’Amministrazione attiva nell’ultimo anno.

Tra i risultati portati a casa il progetto per il bando dei parchi giochi inclusivi, l’adozione in Comune del “disability manager”, il rifacimento di via Mozia, il sostegno al servizio di interpretariato della lingua dei segni per le persone sorde e del sostegno al servizio di trasporto per le persone cieche,

Qualche critica per una città che deve dotarsi ancora del P.e.b.a, Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, a cui le persone con disabilità guardano come presupposto per vivere la città in maniera autonoma.

“Sarebbe tuttavia una visione parziale – commenta l’ex vicepresidente del Consiglio comunale – quella di un’attività consiliare di indirizzo cui l’Amministrazione attiva si è dimostrata sensibile e ricettiva. L’assise è stata protagonista – va ricordato – di atti che appartengono a questa stagione breve ma produttiva: il nuovo Regolamento in materia di toponomastica (delibera 19/2019); l’approvazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Piano Generale del Traffico Urbano (delibera 63/2019); il nuovo Regolamento per la tutela degli animali (delibera 76/2019); l’approvazione del progetto di housing sociale a Cassibile (delibera 95/2019); il Regolamento che disciplina le forme di democrazia partecipata (delibera 101/2019); il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse (delibera 105/2019); il Regolamento comunale per la pratica del compostaggio domestico, propedeutico all’attrazione di risorse esterne (delibera 134/2019); il Regolamento d’uso del Campo Scuola Pippo Di Natale (delibera 143/2019). Ultima, ma non meno importante, la capacità di anticipare i tempi di approvazione degli strumenti finanziari fino all’adozione ad agosto dell’ultimo bilancio ed essere stati protagonisti di una concreta attività di risanamento finanziario. Tutte delibere che hanno trovato sostegno e voto favorevole del sottoscritto, oltre che dei colleghi Favara e Torres”.