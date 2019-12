Sparatoria in una chiesa del Texas, due morti

Sparatoria in una chiesa in Texas, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, il bilancio provvisorio è di due morti e un ferito in condizioni critiche. L'attentatore, secondo la Fox News, sarebbe stato ucciso dalla polizia ed è una delle due vittime.

La chiesa attaccata è la West Freeway Church of Christ. Una persona sarebbe morta sul posto, l'altra mentre veniva trasportata in ospedale.