Noto, "Netturbini per un giorno": squadre di giovani al lavoro per ripulire il territorio dalle discariche abusive

Smuovere le coscienze sul tema rifiuti, mostrando impegno civile. Questo l'obiettivo dell'iniziativa "Netturbini per un giorno", lanciata da due studenti universitari di Noto, Marco Ambrogio e Alessandro Rizza, per eliminare quante più discariche possibili dal territorio netino.

All'appello hanno risposto tanti giovani, oltre che associazioni ambientaliste, da Legambiente all'Ente Fauna: ieri si sono ritrovati alle 9 alla villa comunale e suddivisi in squadre, hanno dedicato l'intera giornata a ripulire il territorio da ogni genere di rifiuto, collaborati dall'azienda che gestisce il servizio di igiene urbana in città. Un intervento di salvaguardia e tutela contro un nemico comune: gli irriducubili dell'abbandono indiscriminato dei rifiuti, che agiscono in spregio a qualsiasi regola di comune convivenza e rispetto dell'ambiente.

Soddisfatto a fine giornata il promotore dell'iniziativa, Marco Ambrogio che sul suo blog scrive: "Sarebbe bello se adesso l’iniziativa continuasse ad avere vita, con ulteriori raccolte e con forme di monitoraggio civico di questi luoghi. Questa battaglia è vinta, godiamoci questo piccolo successo, recuperiamo l’energia e concentriamoci per la guerra che verrà(e sarà dura). In guerra vincono le alleanze, dunque rammentiamo sempre che "il nemico del nostro nemico è nostro amico" e teniamoci stretti. Umiltà e determinazione per ogni battaglia che possa avere più vincitori che vinti".