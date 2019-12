Palazzolo Acreide, furto in un convento: il sindaco dona l'indennità di dicembre

Un furto compiuto la notte di Natale ai danni delle suore del convento del Sacro Cuore di Gesù di Palazzolo Acreide, scatena una gara di solidarietà che coinvolge tutta la comunità.

Il denaro rubato serviva, infatti, per il sostentamento delle religiose, ma anche per acquistare il cibo per i poveri e per pagare le bollette. Il parroco di San Paolo, padre Gianni, ha deciso di avviare una raccolta fondi a cui poi ha aderito anche il sindaco di Palazzolo Acreide, salvatore Gallo, che ha deciso di donare alle suore del convento l’indennità di dicembre.

Intanto vanno avanti le indagini dei carabinieri di Noto e Palazzolo Acreide per identificare i responsabili del furto.