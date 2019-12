Siracusa, notte di Capodanno: vietata la vendita di fuochi d'artificio e regole stringenti per la vendita e il consumo di alcolici

Regole ben precise per assicurare un Capodanno tranquillo a Siracusa. Il sindaco, Francesco Italia ha emesso l'ordinanza che è frutto delle disposizioni del Ministero dell'Interno dopo i fatti di Torino del 2017 e delle richieste avanzate dalla Questura al tavolo tecnico tenuto il 23 dicembre al quale hanno partecipato anche i rappresentanti di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco.

Le prescrizioni entreranno in vigore alle 20 del 31 dicembre, e lo rimarranno fino alle 8 dell'indomani.

Per quanto riguarda la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici, in piazza Duomo e in Ortigia è consentita nei locali dalle 20 del 31 dicembre all'una del primo gennaio 2020, mentre chi vuole brindare l'arrivo del nuovo anno in uno spazio pubblico all'aperto potrà farlo dalle 23 all'una ma senza utilizzare contenitori di vetro o lattine. Le bevande non alcoliche potranno essere consumate liberamente e sempre usando contenitori riciclabili.

Vietata la vendita di giochi d'artificio, l'introduzione di spray al peperoncino e disposta la rimozioni d ingombri e arredi dei dehors in piazza Duomo nelle vie Landolina, Picherali, e Capodieci.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione dal 25 a 500 euro, con la possibilità di ridurla a 100 euro. Le multe potranno essere elevate solo dopo una prima diffida verbale e, nel caso di sanzione per il consumo di alcolici e superalcolici, dopo avere consentito di svuotare e gettare i contenitori.

“Soprattutto per i festeggiamenti all'aperto – spiega il sindaco Italia – si tratta di misure che la Questura richiede puntualmente dal 2017 e che sono dettate da ragioni di pubblica sicurezza. Il nostro compito è riuscire a conciliare queste esigenze con quelle degli operatori economici e con la voglia di divertimento della gente che mai, però, va associata all'abuso nel bere o a comportamenti potenzialmente dannosi a se stessi e agli altri. È nostro dovere garantire sempre l'incolumità di tutti e sono convinto che, allo stesso modo, ci possa divertire in assoluta sicurezza”.