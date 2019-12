Siracusa, turisti in crescita del 5%: Granata: "Il turismo culturale sarà l’avvenire della città”

In crescita tra il 4 e il 5% i viaggiatori a Siracusa, che, insieme a Taormina, è meta preferita per questo Capodanno.

A renderlo noto è l'assessore alla cultura del Comune, Fabio Granata, secondo li quale “Il turismo culturale sarà l’avvenire della città: grazie al Parco archeologico e al nuovo rapporto con Inda - prosegue l'assessore - si può costruire un 2020 di assoluto rilievo e in grado di confermare il turismo, con i servizi annessi, al centro della economia e del lavoro nella nostra città dopo anni di monosviluppo industriale. Adesso - prosegue - si tratta di lavorare con impegno sulla qualità dei servizi e dei collegamenti, anche considerando la novità dalla primavera del nostro Porto come base di Partenza della Crociere per la prima volta nella storia. Il nostro Brand non potrà che crescere".

In prospettiva Granata anticipa l'intenzione di lavorare si a nuove candidature a Capitale Italiana di Cultura e/o, in prospettiva più lunga, a quella di Capitale Europea della Cultura nel 2033. Fondamentale risulta in questa direzione la crescita di un’offerta formativa e universitaria coerente alla "storia e al mito internazionale di Siracusa quale Città della Cultura”