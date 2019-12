Siracusa, rubate di nuovo le stelle di Natale: le immagini delle telecamere

Furto bis per le stelle di Natale posizionate a Siracusa come decoro urbano.

Il primo episodio è stato scoperto il 26 dicembre; nella stessa giornata l'assessore regionale Edy Bandiera, aveva donato 300 nuove piantine, rimesse al loro posto da Matteo Melfi, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani e da Roberto Incremona.

Ieri la nuova razzia, ma questa volta i furti sono stati ripresi da telecamere presenti nella zona, che hanno immortalato due responsabili.

Il primo furto è stato messo a segno in pieno giorno: un anziano nota le piante, torna indietro, apre una busta di plastica e mette dentro tutte le piantine. Il secondo furto si consuma dia sera. Un uomo guarda la fioriera dalla quale ruba una stella di Natale con tutto il vaso.

Indagini in corso per identificare i due autori dei furti.