Noto, deve scontare un anno e 19 giorni: arrestata 55enne

Dovrà scontare in carcere 1 anno e 19 giorni di reclusione per vari reati dalla rapina alle lesioni personali.

Si tratta di Giuseppina Pirruccio, 55 anni arrestata dai Carabinieri della Stazione di Noto, in ottemperanza di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Catania.

La donna è stata pertanto condotta presso la Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza.