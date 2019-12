Pachino, domani pomeriggio in Chiesa Madre i funerali di Antonio Malandrino

Saranno celebrati domani pomeriggio alle 16,30 in Chiesa Madre a Pachino i funerali di Antonio Malandrino, il giovane portiere dell'Asd Città di Rosolini, morto in un tragico incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato.

Due le cittadine affrante dal dolore: Pachino dove il ragazzo, ancora 18enne, viveva con la famiglia, e Rosolini, la cittadina che ne aveva fatto il suo eroe sportivo. Antonio giocava come portiere nella locale squadra di calcio e per tutti i tifosi era diventato "security" e "saracinesca". Oltre alle indiscusse qualità di atleta, Antonio è descritto da tutti come un ragazzo solare, allegro, con la battuta sempre pronta.