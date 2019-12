Siracusa, tratto di via Luigi Monti al buio: mai installati i pali dell'illuminazione pubblica

Via Luigi Monti alla Pizzuta, a Siracusa: una strada molto transitata, sia di giorno (per la presenza di due nuove grandi scuole, l'Einaudi e il Gargallo) che di sera (la Pizzuta, infatti, è negli anni diventata una estesa zona residenziale).

Alcuni tratti della strada, che peraltro è senza marciapiedi, però, sono da decenni, totalmente al buio. E su quei tratti non esistono neanche i pali dell'illuminazione pubblica.

"Una situazione pericolosa - evidenzia Francesco Burgio del M5S - in particolare nel tratto che va dall'intersezione con via Canonico Nunzio Agnello all'ingresso del Gargallo. Da quando è stato istituito il senso unico, che ha alleggerito il traffico veicolare, paradossalmente, i rischi sono aumentati, perché, soprattutto di sera, proliferano i "furbetti" che transitano contromano. Chiederò di incontrare il sindaco Italia per capire insieme se è possibile trovare una soluzione al problema".