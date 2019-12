Priolo Gargallo, un carillon vivente in piazza Quattro Canti scalda l'atmosfera

Metti un pianoforte a corda, suonato da un pianista incipriato, in parrucca e abiti settecenteschi, metti una ballerina che danza sulle punte, su una piattaforma montata sopra il piano ed ecco la magia d’altri tempi che si è respirata, ieri, a Priolo Gargallo grazie al carillon vivente.

Ad assistere alla sfilata il sindaco, Pippo Gianni, il quale si è complimentato con gli artisti che hanno già emozionato il pubblico di numerose città d’Italia e del mondo.

Le performance del carillon vivente sono diventate virali anche su Facebook, con oltre 30 milioni di visualizzazioni, più di 1000 repliche in 24 nazioni diverse, vincitore del primo premio al Carnevale di Venezia, scelto dai Coldplay per la finale di XFactor, protagonista del video “Beautiful Disaster” di Mika e Fedez. In esclusiva per la Sicilia, lo spettacolo sarà anche oggi pomeriggio a Priolo Gargallo. Appuntamento alle 17:30, in piazza Quattro Canti. La sfilata proseguirà per le vie Castel Lentini e Pentapoli.

Ad accompagnare il carillon vivente, una parata di Babbi Natale, elfi e auto storiche.

Sempre oggi pomeriggio, alle 19:00, presso la chiesa dell’Angelo Custode, “Canti e Cunti A Lu Bamminu”, suggestivo concerto dei Canterini di Ortigia.

Domani, domenica 29 dicembre, alle 19:00, presso il teatro comunale, concerto di musica lirica di Natale, curato dall’associazione fondata dal tenore Marcello Giordano, recentemente scomparso.

Gli eventi fanno parte del calendario di manifestazioni natalizie organizzate dall’Amministrazione Gianni.