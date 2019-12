Messina, sequestrati 18mila artifici pirotecnici illegali

Guardai di Finanza al lavoro per prevenire il fenomeno dei botti illegali. A Messina maxi sequestro per un totale di circa 18.000 artifizi pirotecnici, detenuti illegalmente, per un peso complessivo di oltre 180 kg.

Le indagini hanno condotto all’abitazione dell’uomo che è stata perquisita e dove sono stati sequestrati 3.442 artifizi pirotecnici, tutti illegalmente detenuti, per un peso complessivo di oltre 100 kg. Tra il materiale, sono state rinvenute anche 128 “bombe carta”, confezionate alla stregua di un classico petardo, di circa 6 kg, realizzate artigianalmente e, quindi, più pericolose.