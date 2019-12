Siracusa, gli ex consiglieri Buonomo e Ricupero passano con Italia viva e incontrano il ministro Bellanova

Hanno incontrato, questa mattina, il ministro all'Agricoltura, Teresa Bellanova, in visita a Pachino, gli ex consiglieri comunali di Siracusa Michele Buonomo e Simone Ricupero.

I due, in Aula occupavano banchi diversi: Buonomo è stato eletto nelle liste in quota Francesco Italia, poi ha aderito ai Verdi, ed infine è approdato in Italia Viva; Ricupero, invece, è stato eletto nelle liste in quota Ezechia Paolo Reale, poi in Aula è passato al gruppo misto, ed infine anche lui è confluito in Italia viva.

"Abbiamo voluto - dicono i due - raccontare le difficoltà di chi fa impresa agricola nel capoluogo della provincia. Tutto ciò in una zona in cui le attenzioni continuano a concentrarsi sulle questioni del petrolchimico".

"Priorità assoluta- la richieste di Buonomo e Ricupero- la tutela di un marchio Igp come il Limone e di tutti i prodotti siracusani perché venga posto un freno a frutta e verdura provenienti da altri paesi. Incentivi a chi ha subito danni atmosferici tenendo in considerazione l'intero hinterland non trascurando però le zone di Belvedere e Cassibile ahimé ogni tanto trascurate, con fragola e patate con altri prodotti di qualità. Forte attenzione al pescato locale. Abbiamo desiderato ricordare che il ministero è anche riferito al settore ittico. Alla Bellanova è stata strappata la promessa di tornare presto a Siracusa incontrando i produttori della città ".