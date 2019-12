Sortino, approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

Con otto voti favorevoli e quattro contrari, è stato approvato dal Consiglio comunale di Sortino il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.

Una tappa importante, ma anche un evento storico in termini di tempi, per l'amministrazione di Vincenzo Parlato che, così, potrà portare al termine le iniziative programmate nel semestre precedente.

"Non era mai successo, maggioranza compatta e un ottimo risultato – dichiara soddisfatto il sindaco Vincenzo Parlato - merito di un bel lavoro dell'ufficio Ragioneria e contabile e del supporto dell'esperto Enza Marchica. Non posso che essere soddisfatto perché questa è la dimostrazione che si lavora bene e che il bilancio del Comune di Sortino è solido".

Approvato anche il Piano triennale delle Opere pubbliche e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari.