Siracusa, sequestrati 13 chili di botti illegali: denunciato esercente

Ancora incisivi i controlli dei Carabinieri per la lotta "ai botti" illegali in vista dei festeggiamenti del Capodanno, non solo in garage e tenute private, ma anche tra le bancarelle degli ambulanti.

In particolare, a Cassibile, è stato denunciato un esercente commerciale 40enne extraeuropeo che nel proprio negozio vendeva, sprovvisto della necessaria autorizzazione, prodotti non consentiti e muniti della prevista etichetta.

Sequestrati 13 chili di materiale pirotecnico. I controlli continueranno nei prossimi giorni