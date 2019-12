Siracusa, Capodanno in Piazza Duomo: varato il piano di sicurezza

Tutto pronto sul fronte della sicurezza per la serata in piazza per la notte di Capodanno.

Il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto Giuseppa Scaduto, ha predisposto un piano per la gestione della sicurezza della manifestazione.

Affinché siano efficaci tutte le misure predisposte è necessaria, come sottolinea il Questore della provincia di Siracusa, Gabriella Ioppolo, “la fattiva collaborazione dei cittadini che, informati sulle modalità di fruizione della piazza, collaborino con le forze dell’ordine per un sinergico modello di sicurezza partecipata ed integrata”.

Posti di controllo, durante l'afflusso, saranno effettuati nei pressi del Ponte Umbertino e, durante il deflusso, nei pressi del parcheggio Talete.

Coloro che vorranno accedere in Piazza Duomo dovranno transitare, in via esclusiva, dai varchi di filtraggio di Via Landolina, Piazza Minerva, Via delle Carceri Vecchie e Via Picherali.

Gli agenti saranno muniti di metal detector e dispositivo etilometrico, per vietarel’accesso alla Piazza a coloro che saranno trovati in evidente stato di alterazione psico – fisica.

In Piazza non potranno essere portati fuochi pirotecnici e bevande in bottiglie di vetro o lattine o strumenti di autodifesa, come per esempio li lo spray al peperoncino.

All’interno della Piazza saranno presenti un’ambulanza con personale medico e paramedico e bagni chimici.