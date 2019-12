Siracusa, lotta all'evasione fiscale, nuovi fondi e senso di comunità: il sindaco Italia traccia il bilancio del 2019. VIDEOINTERVISTA

"Grazie". Con questa parola il sindaco Francesco Italia ha aperto la conferenza stampa di fine anno, un 2019 complesso e articolato, questa mattina in sede di conferenza stampa. Al tavolo accanto a lui, esponenti della giunta comunale, ai quali il primo cittadino ha dedicato parole di apprezzamento soprattutto per il senso di squadra. Tanto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare, ha detto il primo cittadino.

Dopo il netto anticipo rispetto allo scorso anno sull'approvazione del bilancio, adesso si guarda all'anno nuovo, mirando ad anticipare ancora di più l'approvazione del bilancio, in modo da ottenere fondi importanti come i 13 milioni avuti da parte di cassa depositi e prestiti per il bando periferie.

Accordato il mutuo di un milione per la manutenzione di scuole e case popolari. Mentre per il cimitero in cantiere la sistemazione del cimitero, che da troppo tempo aspettava interventi importanti. Da tempo attende anche il tensostatico di Belvedere che presto riqualificato.

Forte il problema dell'evasione fiscale, attestata per 400 milioni di euro. Su questo fronte l'amministrazione ha attuato una politica dura che, ovviamente, darà frutti importanti nel tempo. Un elemento tra tutti quello della tassa di soggiorno, con una riscossione raddoppiata e pari a 1 milione e 800 euro.

Ampia pagina dedicata alla recente sentenza del Tar "una buona reputazione della città significa anche rendere attrattiva la città dal punto di vista degli investimenti, al fine di combattere l'esodo dei migliori giovani" - ha commentato Italia smentendo ancora una volta il sistema di brogli accusato dall'ex candidato sindaco Ezechia Paolo Reale.

In termini di comunità, il primo cittadino ha sottolineati i progetti con Stefano boeri e l'ingegnere Rigopiano, tutti volti a trasformare una città in comunità con tutto quello che ne consegue in termini di appartenenza al territorio e partecipazione della vita cittadina.

Per smentire vecchie polemiche, inoltre, il sindaco ha spiegato l'utilizzo del fondo di riserva: nel 2019 il 42% del fondo di riserva destinato alla viabilità e manutenzione stradale ( vedi la riqualificazione di via Lazio, via mozia, via giarre, e la realizzazione dello spartitraffico in via cannizzo); il 22% per l'edilizia popolare, il 20% per la manutenzione scuole, 8% manutenzione impianti sportivi, poco sotto la soglia dell'otto per patrimonio comunale (interventi biblioteca) ed infine sotto l'1 per servizi alla città e protezione civile.

Sostenibilità la parola chiave per la mobilità: il sindaco ha ricordato la trasformazione di parcheggio mazzanti in scambiatore, l'acquisto di due bus elettrici, il parcheggio interscambio via elorina, e lo street control ai fini di una maggiore sicurezza sulle strade.

"Dopo anni è stato approvato il nuovo piano di protezione civile, con il sistema informativo GIS" - ha annunciato Italia, continuando - "Sono state costituite mini squadre della protezione civile con circa 400 alunni formati per le emergenze". Un tema particolare è la forestazione in città, tanto che saranno piantati oltre 6mila alberi entro il 2020.

E poi l'annoso argomento "igiene urbana". Il primo cittadino ha ricordato che da poco è stato affidato l'appalto, dopo anni di monopolio nella gestione dei rifiuti. SI ricorda che questa era una linea già intrapresa dalla vecchia amministrazione, e portata avanti anche con la nuova Giunta.

Ferma al 30% la raccolta differenziata: "Fondamentale la partecipazione dei cittadini" - l'appello lanciato dal sindaco ai cittadini che si ostinano a gettare la spazzatura in strada creando vere e proprie discariche a cielo aperto.

"C'è un problema abitativo a Siracusa che cerchiamo di colmare con Caritas housing first, grazie al quale mettiamo a disposizione fondi per l'affitto per un anno (un progetto già avviato con Garozzo, e ancora in atto)" - ha continuato Italia.

Ringraziamenti da parte di tutta l'Amministrazione anche alle forze dell'ordine, con le quali c'è stata una buona collaborazione, in particolare in due occasione: sgombero del campo Rom ai Pantanelli, lotta all'abusivismo commerciale (anche in Ortigia) e lotta ai parcheggiatori abusivi.

Al margine della conferenza il sindaco ha annunciato che presto Via platen e largo ganci saranno totalmente rifatte.