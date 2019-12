Pachino, incidente mortale: muore un 19enne, portiere del Rosolini calcio

Incidente mortale, nella notte, poco prima delle 3, in contrada Luparello, a Pachino. Ad avere la peggio Nino Malandrino, 19 anni, portiere del Rosolini calcio, il quale è morto sul colpo. Feriti altri due calciatori, F.C., 20 anni, e M. S. 23 anni, i quali viaggiavano insieme al portiere, entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale “Di Maria” di Avola.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto sui quali viaggiavano i ragazzi, una Fiat 500, è finita contro un muretto laterale, per motivi ancora al vaglio degli inquirenti. In corso ulteriore accertamenti sul tasso alcolemico del conducente, neo patentato.