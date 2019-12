Siracusa, la "Notte delle Stelle": premiati i top dello sport nel 2018

Si è svolta nel centro congressi del Santuario Madonna delle Lacrime di Siracusa, la " Notte delle Stelle", la cerimonia di consegna delle Benemerenze sportive del Coni Siracusa ad atleti, tecnici, dirigenti ed associazioni sportive che hanno dato lustro alla provincia siracusana nel 2018.

"Malgrado gli atavici problemi dello sport locale - ha detto il delegato Coni Siracusa, Liddo Schiavo - i risultati arrivano e ciò ci spinge a non abbassare la guardia per migliorare quanto fatto sinora".

Nel dettaglio l' elenco dei premiati:

Stella d'argento a Paolo Gozzo- Fidal, Stella di bronzo al medico sportivo Pietro Latino e al giudice di gara di pattinaggio Sebastiano Sesto; Stella d'argento:al Tennis club Siracusa; Stella di bronzo alla Pugilistica Dresda Siracusa; Palma di bronzo per Giuseppe Bartolo( Fijlkam); Domenico De Simone(Tennis); Gaetano Dresda ( pugilato); Medaglia d' argento a Giuseppe Bramante, terzo classificato nel campionato mondiale corsa su pista m 3000 Americana a squadre; Medaglia di bronzo per Samuele Burgo, campione italiano canoa-kayak K1 500 M e 1000 M velocità; Lorena Busa' campionessa italiana Karate kg 55, Concetto Felice sesto classificato mondiale pesca in apnea per nazioni; Roberto Melluzzo campione italiano tiro al bersaglio subacqueo- super Biathlon; Cristina Petracca campionessa italiana canoa-kayak K1 500M e 1000 M; Beatrice Pugliara campionessa italiana Beach-Handball; Salvatore Tavano campione italiano vetture turismo; Matteo Torneo campione italiano canoa-kayak K4 200 M, 500 M e 1000 M velocità.

Altri riconoscimenti sono andati a Bartolo Nizza, Lega Navale italiana e Avola Basket ( Premio Citius!Altius!Fortius!); Lorenzo Splughes, Damiano Tramontana e Flavio Santocono(Premio Sognando Olimpia); Aipd Siracusa, Diversamente Uguali e Progetto Filippide(Premio Oltre lo sport).

La delegazione del Coni Siracusa ha voluto insignire con il premio " Una vita per lo sport" Mariano Caldarella (medico sportivo), Salvatore Spadaro (arti marziali), Roberto Dell'Aquila (arti marziali), ASD Athena Siracusa(ginnastica ritmica), Asd Siracusa atletica, Asd Medea Twirling, Luciella Di Caro ( ginnastica ritmica), Silvana Gambuzza( canoa-kayak), Marinella Rubera ( responsabile sport ufficio scolastico Siracusa), Salvo Spicuglia( atletica leggera), Maurizio Scollo( motocross), Riccardo Salesi(motocross), Alessandro Di Pietro (motocross), Giuseppe Pisano(arti marziali), Giovanni Stella( atletica master), Pucci Capodicasa( atletica master), Carmela Miceli (atletica master), Maria Grazia Cavarra( personal trainer) e Antonello Liuzzo ( dirigente calcistico). Menzione speciale per l' avvocato Bruno Leone.