Siracusa, inaugurato questa mattina "l'Emporio della solidarietà" a Casa Caritas. VIDEO

Nasce a Casa Caritas a Siracusa, "l'Emporio della solidarietà": uno spazio dove saranno distribuiti gratuitamente beni alimentari e prodotti per l'igiene a persone e nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà.

A quest'ultimi sarà consegnata una card a punti in base alle condizioni economiche, che potrà essere ricaricata anche con la solidarietà, e cioè mettendo il proprio tempo a disposizione per servizi di volontariato.

"Questi semplici segni ci devono far crescere nella carità e nell’amore. Un modo per far trovare un sollievo. Vivere il Natale significa moltiplicare i gesti di questo tipo" ha detto mons. Pappalardo. In Sicilia sono presenti Empori a Palermo, Catania, Caltagirone e Caltanissetta. Ma questo è il primo gestito direttamente da utenti Caritas.

"L’emporio fa parte della rete degli empori solidali di tutta Italia nati da Caritas italiana è un luogo in cui i nostri fratelli in difficoltà possono farsi la spesa - ha spiegato don Marco Tarascio, direttore della Caritas diocesana -. Saranno loro a prendere ciò che gli serve per la loro casa. Era nato un bazar della solidarietà in cui davamo detersivi e prodotti per l’igiene personale. Oggi abbiamo allargato, dando dei prodotti anche alimentari. Dovremmo portare questo luogo ad avere anche una linea di fresco".

Per accedere all'Emporio bisognerà rivolgersi al centro d'ascolto parrocchiale che accertato lo stato di necessità provvederà ad inoltrare la pratica.