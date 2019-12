Siracusa, 300 stelle di Natale donate dall'assessore regionale Bandiera

L'assessore regionale Edy Bandiera dona alla città di Siracusa 300 stelle di Natale, per rimpiazzare le piante rubate nei giorni scorsi da fioriere ed aiuole.

"Questo furto è un gesto - è intervenuto Bandiera - che offende la comunità siracusana, contrassegnata invece, in ampia misura, dai valori dell’amore per la città e per il bene comune".

All’iniziativa dell'assessore regionale ha fatto seguito la pronta disponibilità di Matteo Melfi, coordinatore provinciale di Forza Italia giovani e di Roberto Incremona, che hanno provveduto a ripiantare immediatamente le piante ed i fiori in città.