Francofonte, hashish nascosto nel divano di casa: arrestato 42enne

Nascondeva all'interno del divano di casa oltre 50 grammi di hashish. La scoperta dei Carabinieri a seguito di indagini e poi perquisizione domiciliare in casa di Massimo Fatusso, 42enne, di Francofonte.

L'uomo, inoltre, è stato trovato in possesso di un bilancino digitale di precisione, utilizzato per la pesatura, e del materiale adoperato per il confezionamento della sostanza stupefacente. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di spaccio