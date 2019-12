Siracusa, abbandono rifiuti: arrivano le telecamere al Plemmirio

Telecamere in zona Plemmirio per combattere il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti in strada. A dare il via libero la Giunta Italia, a seguito della proposta dell'associazione Plemmirio Blu. Sarà proprio quest'ultima a farsi carico delle spese per l'installazione delle telecamere, e a seguire le registrazioni che poi saranno trasmesse alla Polizia Municipale. Le telecamere saranno piazzate in punti ritenuti strategici.