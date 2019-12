Il siracusano Gabriele Sortino convocato nella Nazionale Under 18

È partito, alla volta di Milano, dove raggiungerà la comitiva azzurra under 18 per partecipare alla Sparkassen Cup che si svolgerà a Merzig: è Gabriele Sortino, ala sinistra della Teamnetwork Albatro e punto di forza della giovane Nazionale di Coach Tedesco.

La nazionale azzurra sarà impegnata in terra tedesca fino al 30 dicembre.

“Sono sicuro che Gabriele saprà farsi trovare pronto, ha commentato coach Peppe Vinci - dal 7 dicembre non si è mai fermato, come del resto tutta la squadra, e saprà farsi apprezzare. Siamo molto contenti della sua presenza in maglia azzurra, obiettivo che resta sempre un motivo d’orgoglio per tutti.”