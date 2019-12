Siracusa, rubati ciclamini e stelle di Natale: vasi lasciati vuoti

Stelle di Natale e ciclamini posizionati in diverse zone di Siracusa come decoro urbano, spariti nel breve volgere di 48 ore.

In alcuni casi le piante di ciclamini sono state tirate fuori dai vasi e portate via, e i vasi sono rimasti sul posto con all'interno la sola terra.

Dispiaciuto e sconfortato l'assessore al verde pubblico, Andrea Buccheri per il raid vandalico di quei pochi che agiscono in danno della maggior parte dei cittadini.

Amaro lo sfogo del indaco, Francesco Italia: "Fino a quando non si capirà che ciò che di pubblico si ruba o si distrugge appartiene a tutti noi, saremo ancora lontani dal considerarci civili".