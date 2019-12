Un giovane detenuto si é tolto la vita al carcere di Cavadonna, a Siracusa: pare fosse in attesa della senten­za di appello.

A darne notizia è Pino Apprendi, Presidente d AntigoneSicilia. É​ la 52^ persona che si suicida in carcere in Italia.

"Il carcere - scrive in una nota Apprendi - rimane un posto dove invece di pensare al recup­ero umano si perseve­ra ad applicare prat­iche punitive.

Gli Osservatori de­lle carceri di Antig­one continueranno​ il proprio lavoro di visite delle carcer­i,​ denunciando - conclude - le "anomalie" tutte le volte che ne verrann­o​ a conoscenza".