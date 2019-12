Priolo, sfilata della slitta luminosa di Babbo Natale

“Natale in Festa” a Priolo Gargallo. Oggi pomeriggio, dalle 17, sfilata per le vie del paese della slitta luminosa di Babbo Natale, accompagnato dai suoi elfi. La slitta sosterà poi in piazza Quattro Canti, dove consegnerà doni ai bimbi presenti.

Domani, in esclusiva per la Sicilia, sarà a Priolo il carillon vivente. Alle 17, alle 18 e alle 19, sfilata per le vie cittadine. Il pianoforte, munito di ruote, suonato da un pianista vestito in abiti settecenteschi, accompagna una ballerina danzante, insieme ad una grande parata di Babbi Natale, elfi, auto e moto storiche. Lo spettacolo sarà ripetuto anche sabato 28 dicembre.

Gli eventi sono inseriti nel calendario di manifestazioni natalizie organizzate dall’amministrazione guidata dal Sindaco, Pippo Gianni.