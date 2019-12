Siracusa e provincia, controlli straordinari per le festività natalizie: 17 denunce e sanzioni per oltre 19.000 euro

Pattuglie appiedate, automontate e in abiti civili dei Carabinieri hanno vigilato, durante le festività natalizie, nei luoghi in cui si è registrato un grande afflusso di persone come i capolinea degli autobus e le stazioni ferroviarie, alberghi e strutture ricettive, oltre alle le zone in cui si trovano chiese, santuari, cimiteri, banche, esercizi e centri commerciali,

Nell’ambito della circolazione stradale sono stati controllati oltre 300 veicoli e circa 420 persone con contravvenzioni per oltre 19.000 euro.

Fra le violazioni più riscontrate la mancata revisione dei veicoli, la mancata assicurazione e il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e del casco alla guida di moto e scooter.

Quindici persone sono state segnalate all’Autorità Amministrativa, quali assuntori di sostanze stupefacenti: sono state trovate in possesso di cocaina, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 15 grammi.

La Compagnia Carabinieri di Siracusa, ha denunciato 7 persone: due 40enni, disoccupati per furto di cui il primo di generi alimentari presso un esercizio commerciale cittadino, mentre il secondo di un telefono cellulare in una abitazione della zona costiera di Siracusa; un 45enne, per evasione dagli arresti domiciliari; due 30enni, per non aver osservato i provvedimenti stabiliti dall’Autorità Giudiziaria; un 30enne nigeriano per la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza; un 35enne siracusano perché sorpreso alla guida della propria autoa senza aver mai conseguito la patente.

Nella zona nord della provincia, la Compagnia Carabinieri di Augusta, ha denunciato 4 persone: un uomo di 55 anni, pregiudicato, per violazione della sorveglianza speciale e tre giovani ventenni, perché trovati alla guida delle rispettive auto con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dal Codice della strada.

A sud della provincia aretusea, la Compagnia Carabinieri di Noto ha controllato tutti i soggetti sottoposti ad obblighi, che risiedono tra i comuni di Rosolini e Portopalo. Sei persone, inoltre, sono state deferite: due uomini di 36 e 26 anni poiché, a Pachino, sono stati sorpresi a trafugare cassette di pomodoro ciliegino appena raccolto; un 26enne, a Noto, è stato sorpreso in possesso di 2 coltelli a serramanico; una donna 46enne trovata alla guida con tasso alcolemico pari a 2,39 g/l; due uomini per reiterazione della guida senza patente.

Analoghi controlli straordinari del territorio verranno svolti anche in prossimità delle giornate di fine anno e del 1° gennaio.