Artigianato alimentare, mantengono la posizione le imprese della provincia di Siracusa

Tiene il settore dell'artigianato alimentare in provincia di Siracusa. Questo quanto emerge dall’analisi dell’Osservatorio economico regionale di Confartigianato Imprese Sicilia.

Nell'ultimo anno in Sicilia si è registrata una flessione dell'1,2%, in linea con la dinamica complessiva rilevata per l'intero comparto artigiano (-1,4%), ma nella provincia aretusea la variazione tendenziale si è mantenuta prossima allo zero. Seguono Ragusa (-0,1%) e Messina (-0,2%).

Se si prendono in considerazione gli ultimi 5 anni l'Osservatorio rileva, invece, dinamiche di crescita per l’artigianato alimentare a Catania (+4,9%) seconda per maggiore incremento degli ultimi cinque anni, dopo Milano, nella classifica nazionale tra le 26 principali province italiane; seguono nel rank regionale Ragusa (+1,9%) ed Agrigento (+0,4%).