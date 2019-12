Siracusa, reati inerenti gli stupefacenti: 1 anno di detenzione per un 61enne

Deve scontare una pena residua di un anno per reati inerenti gli stupefacenti. A deciderlo è la Corte d’Appello di Catania. Per tale motivo, la Polizia di Stato di Siracusa, ha eseguito un ordine di espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un siracusano di 61 anni.