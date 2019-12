Siracusa, l'arcivescovo Pappalardo: "Sia per tutti un Natale di pace e di serenità"

Come ogni anno l'arcivescovo di Siracusa Mons. Salvatore Pappalardo non ha fatto mancare i suoi personali auguri di Buon Natale a tutti i siracusani. E anche in quest'occasione il capo della chiesa siracusana richiama tutti al valore primario dell'accoglienza e alla vera attenzione verso chi ne ha più bisogno:

“Desidero augurare alla città tutta la pace che gli angeli cantarono sulla grotta di Betlemme. Il Natale è la festa per noi cristiani del figlio di Dio che ci abbraccia e che si fa uomo e che ci fa dono della sua vita e altrettanto dobbiamo fare noi. Per questo auguri alla città e a ogni persona che vivono a Siracusa e provincia un Natale di pace, serenità e di grazia di Dio.”