Lentini, Natale in corsia: doni, canti e Babbo Natale per i pazienti in Ospedale

E' Natale anche all'Ospedale di Lentini, dove Babbo Natale e una schiera di volontari dell’Associazione Metapiccola, hanno portato momenti di gioia e di allegria tra i pazienti ricoverati, intonando canti natalizi e consegnando ad ognuno di loro piccoli doni offerti dal Club Service Archeoclub di Lentini.

L’iniziativa “Natale in corsia” rientra in un programma più ampio di manifestazioni promosso dall’Unità operativa Informazione e Comunicazione dell’Asp di Siracusa.

Prevista per venerdì 27 dicembre la “Tombola che…Ospedale” in filodiffusione che coinvolgerà tutti i degenti dell’ospedale sia allettati, sia deambulanti e le loro famiglie. I premi saranno donati dall’Associazione Culturale “Rinascita Leontina” di Lentini e saranno consegnati dai volontari direttamente agli utenti nelle loro stanze di degenza.

Seguirà “La Befana in…Ospedale” il 6 gennaio in orario pomeridiano, con una befana che consegnerà ad ogni piccolo degente, ricoverato nel reparto di Pediatria, un giocattolo offerto dall’Associazione “Rinascita Leontina”. Sono previsti animazione, truccabimbi e sculture di palloncini.

Nelle giornate del 25 gennaio, 29 febbraio e 28 marzo 2020 sono previsti eventi teatrali e musicali nella sala conferenze dell’ospedale con artisti che offriranno la loro partecipazione gratuitamente.