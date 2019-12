Siracusa, linee pedonali turistiche e servizio di trasporto via mare: le proposte di Gradenigo per collegare Ortigia alla Borgata

Tre o più percorsi turisti pedonali da realizzare tra Ortigia e la Borgata, così come già sperimentato ad Erice. Questa la proposta dell'ex consigliere comunale, Carlo Gradenigo: "Un progetto organico di mobilità alternativa arenatosi quando tutto sembrava pronto per la definizione dei percorsi" - commenta.

Accuratamente segnati, i percorsi che legano il patrimonio storico che va da Ortigia alla Borgata, potrebbero prevedere un unico abbonamento "che, oltre a musei, chiese e monumenti, includa la traversata a remi del porto piccolo a bordo del classico gozzo siracusano, per raggiungere la vicina Piazza Santa Lucia e il sepolcro" - spiega Gradenigo.

E poi, l'ex consigliere tiene alta l'attenzione anche sul servizio di trasporto via mare tra Ortigia e Borgata per il quale dal 2015 è in vigore un regolamento approvato dal Consiglio Comunale ad oggi rimasto inapplicato.

"Mettere a sistema tutto ciò - conclude Gradenigo - all'interno di un tracciato pedonale tra i due principali quartieri storici della città, vuol dire formare nuove maestranze sia per la conduzione a remi che per la necessaria e impegnativa manutenzione e cura delle imbarcazioni di legno oggi quasi scomparse".