Siracusa, spento l'Albero di Natale per due giorni: stasera tornerà ad illuminare Piazza Duomo

Illuminerà nuovamente Piazza Duomo il grande Albero, dopo due giorni di luci spente come precauzione rispetto alle condizioni meteorologiche che avrebbero potuto danneggiare il bene.

Inoltre, proprio oggi saranno collocate transenne intorno all'albero per evitare che la gente si infili all'interno, come accaduto in questi giorni, e per mantenere a distanza di sicurezza la folla che si recherà in piazza Duomo per la festa di Capodanno.