Rosolini, ritrovato dipinto rubato a mostra d'arte

Ci sono volute meno di 24 ore per ritrovare un quadro rubato a Rosolini durante una mostra d’arte.

La scorsa domenica, presso il museo Etnografico di Rosolini, mentre era in corso una mostra della pittrice Leonilde Russo, ignoti avevano trafugato uno dei quadri esposti. L’opera era collocata vicino all’ingresso dell’area museale e rappresenta una donna col turbante azzurro in sfondo color ocra. In serata la pittrice ha denunciato il furto ai Carabinieri.

Un servizio straordinario di controllo del territorio nella giornata di lunedì ha indotto l'autore del furto ad abbandonare la refurtiva in una chiesa.

L’opera è stata recuperata dai Carabinieri e riconsegnata all’autrice; le indagini proseguono per identificare il responsabile.