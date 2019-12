Siracusa, blitz nelle piazze dello spaccio: sequestro di armi e droga. VIDEO

Armi clandestine, munizionamento oltre a cocaina e marijuana sono stati rinvenute a Siracusa durante servizi finalizzati al contrasto delle piazze dello spaccio ed alla diffusione di giochi pirotecnici detenuti illegalmente, dalla Squadra Mobile, da agenti delle Volanti che hanno operato insieme ad unità cinofile di Catania, con i cani poliziotto “Ultimo” e “App”.

I controlli hanno riguardato via Italia 103: all'interno di un'auto abbandonata sono state trovate e sequestrate una pistola a salve modificata, con una canna ad anima liscia, munita di caricatore, con matricola abrasa, 3 cartucce calibro 380, 1 involucro di plastica contenente una sostanza da taglio in polvere in corso di identificazione. In un'altra auto, appartenete allo stesso proprietario dell'altra i poliziotti hanno rinvenuto un revolver 44 magnum, sprovvista di numeri di matricola, contenente nel tamburo 6 cartucce esplose, 2 cartucce inesplose un revolver 7,65 sprovvista di numeri di matricola, con 4 cartucce.

Il proprietario dei due mezzi, V.F. di 35 anni, è stato denunciato per detenzione di armi clandestine. Nell terrazza di un condominio è stata rinvenuta e sequestrata della cocaina. In un terrazzo adiacente sono stati trovati 92 involucri di cellophane termosaldati, contenenti cocaina e 65 involucri contenenti marijuana. Un 22enne, Alessio Visicale, è stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Il giovane si è scagliato contro gli Agenti, pronunciando gravi frasi oltraggiose, strattonando ed afferrando per il giubbotto un operatore della Polizia Scientifica che stava riprendendo la scena. Per lui sono stati disposti gli arresti domiciliari.

I controlli sono proseguiti in Via Antonello da Messina, dove durante una perquisizione domiciliare in casa di un siracusano di 36 anni, è stato trovato un contenitore in plastica contenente 4,90 grammi di cocaina, e un barattolo in vetro con circa 4 grammi di marijuana, 2 banconote da 20 euro e altro materiale utile al confezionamento dello stupefacente, oltre ad un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato per possesso di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.