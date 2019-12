Vinciullo: "Oltre740 mila euro per la S.P. 12 Floridia-Grottaperciata-Cassibile"

Emanato, dalla Regione siciliana, il progetto esecutivo “lavori di adeguamento funzionale e di miglioramento del livello di sicurezza della S.P. n. 12 Floridia-Grottaperciata-Cassibile” per l'importo di 740.402,91 euro.

A darne notizia è Vincenzo Vinciullo, ex deputato regionale. Il progetto è stato inserito fra quelli finanziati dal Patto per il Sud.