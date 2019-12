Siracusa, apre l'Emporio della solidarietà

Apre a Siracusa l'Emporio della solidarietà. Sarà inaugurato alle 12 nella Casa Caritas di via Riviera Dionisio il Grande 101 alla presenza dell'arcivescovo, mons. Salvatore Pappalardo.

Nell'Emporio, realizzato dalla Caritas diocesana, saranno distribuiti gratuitamente beni alimentari e prodotti per l'igiene a persone e nuclei familiari che versano in condizioni di difficoltà. Un market solidale con scaffali, cestini e cassa.

Ai beneficiari, riconosciuto lo stato di necessità, sarà consegnata una card a punti in base al nucleo familiare e alle condizioni economiche.