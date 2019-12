Siracusa nella top 15 delle città più belle d'Italia da visitare nel 2020

Nuovo riconoscimento per Siracusa come destinazione turistica: il capoluogo aretuseo è tra le città più belle d'Italia da visitare nel 2020.

A stabilirlo è Travel365, una sorta di enciclopedia dei viaggi on line, che ha interpellato trecento travel blogger: questi hanno stilato la classifica delle città più belle d'Italia da visitare il prossimo anno, indicando anche il periodo ideale per poterlo fare.

Nella top 15 delle destinazioni da non perdersi al sesto posto figura Siracusa. Nella graduatoria figura solo un'altra destinazione siciliana: è Palermo che si piazza all'ottavo all'ottavo posto. Per entrambe il periodo migliore per visitarle è quello estivo.

Sul podio vanno Venezia, Roma, Firenze.